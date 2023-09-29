Rusya, Exxon'un Sahalin-1 Projesindeki Payını Sadece Rus Şirketlerine Vermeye Karar Verdi

Rus hükümeti, ABD'li enerji şirketi Exxon'un Sahalin-1 adlı petrol ve doğal gaz projesindeki payının sadece Rus şirketleri tarafından alınabilmesine izin verdi. Exxon'un payının değerlemesi ve satışına ilişkin sürecin kuralları belirlendi.

Rus hükümeti, ABD'li enerji şirketi Exxon'un Sahalin-1 adlı petrol ve doğal gaz projesindeki payının sadece Rus şirketleri tarafından alınabilmesine izin verdi.

Rus hükümeti tarafından yayınlanan kararla Exxon'un Sahalin-1'deki payının değerlenmesi ve satışına ilişkin sürecin kuralları belirlendi.

Buna göre, Exxon'un projedeki payının değerlemesini B1-Consult adlı şirket yapacak ve sonucun Rus hükümeti tarafından onaylanması gerekecek.

Değerlemenin ardından Exxon'un payını alacak şirketin belirlenmesi için düzenlenecek ihaleye ise yalnızca Rus hükümeti tarafından onaylanan Rus şirketleri katılabilecek.

Rusya'nın doğusundaki Sahalin Adası'nda bulunan doğal gaz ve petrol projesi Sahalin-1'in geleceği, yaptırımlar nedeniyle tartışma konusu olmuştu.

Ukrayna savaşı öncesinde projenin ana operatörü konumundaki Exxon, Mart 2022 itibarıyla projeden tümüyle çekilme kararı aldığını duyurmuştu.