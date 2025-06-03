Rusya Ekonomisi Soğuma Dönemine Girdi

Rusya Ekonomisi Soğuma Dönemine Girdi
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Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, 2023 ve 2024 yıllarında hızlı büyüyen Rus ekonomisinin artık soğuma dönemine girdiğini açıkladı. Tüketici talebindeki yavaşlama ve üretimde düşüşler gözlemleniyor.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Rus ekonomisinin 2023 ve 2024 yıllarında hızlı büyüdüğünü belirterek, "Artık Rus ekonomisi soğuma dönemine girdi. Şimdi görev, soğuma dönemini akıllıca atlatmaktır." dedi.

Reşetnikov, başkent Moskova'da Rusya Federasyon Konseyi'nde düzenlenen toplantıda, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'da tüketici talebindeki büyümenin yavaşladığını dile getiren Reşetnikov, giderek daha fazla sektörde üretim düşüşü gözlemlediklerini ifade etti.

Reşetnikov, hane halkı gelirlerindeki artışın da tüketimden ziyade tasarruflara yönlendirildiğini belirterek, "İstatistikler enflasyonda gözle görülür bir yavaşlama olduğunu gösteriyor. Ekonomi 2023 ve 2024'te hızlı bir büyüme gerçekleştirmişti. Artık Rus ekonomisi soğuma dönemine girdi. Şimdi görev, soğuma dönemini akıllıca atlatmaktır." dedi.

Rusya Merkez Bankası, enflasyondaki artış nedeniyle politika faizini Ekim 2024'te 200 baz puan artışla yüzde 21'e çıkararak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseltmişti.

Rus yetkililer, savaşla birlikte özellikle savunma sanayisinde hızla artan üretim nedeniyle ekonominin fazla ısındığını ve 2025'te soğuma sürecinin başlayacağını ifade etmişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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