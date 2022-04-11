Rusya Ekonomik İstikrarı Sağlamak İçin Harcama Bütçesini Artırdı

MOSKOVA, 11 Nisan (Xinhua) — Rus hükümeti Pazar günü yaptığı açıklamada, artış için en büyük kaynağın 271,6 milyar rubleyle 2022'nin ilk çeyreğinde elde edilen ilave petrol ve doğalgaz gelirleri olduğunu belirtti. Rusya'nın ihtiyat fonu, federal bütçenin kapsamına girmeyen, öngörülemez harcamaları ve önemli tedbirleri finanse etmek için oluşturulmuştu.

Xinhua / Ekonomi