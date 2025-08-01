Rusya, Dost Olmayan Ülkelerden Yatırımcıların Döviz Alımını Koşullu Hale Getirdi

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Rusya Merkez Bankası, dost olmayan ülkelerden gelen yatırımcıların döviz alabilmesi için Rusya'ya yatırım yapmalarını şart koşuyor. Yabancı yatırımcılar, Rus menkul kıymetleri alım satımı yapabilecek.

Dost olmayan ülkelerden yatırımcıların Rus pazarında döviz alabilmesi için Rusya'ya yatırım yapmaları gerekecek.

Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 1 Temmuz'da imzaladığı yabancı yatırımcılara yönelik kararnameye ilişkin karara yer verildi.

Buna göre, dost olmayan ülkelerden yatırımcıların Rus pazarında döviz almasına, Rusya'ya yatırım yapmaları şartıyla izin verilecek.

Söz konusu yatırımlar arasında borsada veya halka arzlarda Rus menkul kıymetlerinin alınıp satılmasının da yer aldığı belirtildi.

Putin'in imzaladığı 1 Temmuz tarihli kararnameyle yabancılara yönelik bazı "garantiler" verilmişti.

Bu kapsamda, Rus borsasına girecek yabancı yatırımcıların ödemeleri özel tip hesaplarda tutulurken, yabancı yatırımcılar söz konusu hesaplardaki paralarını istedikleri zaman kısıtlama olmaksızın çekebiliyorlar.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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