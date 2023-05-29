Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kenya'da yerel para birimiyle ticareti vurguladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kenya ziyaretinde yerel para birimiyle ticaret vurgusu yaptı. Lavrov, Rusya'nın Afrika'da gıda krizinin çözümüne katkı için Kenya'ya gübre bağışı yaptığını ve yerel para birimiyle ticareti önemsediğini belirtti. İki ülke arasında ticaret anlaşması yapılacağı da açıklandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kenya ziyaretinde yerel para birimiyle ticaret vurgusu yaptı.

The Daily Nation gazetesinin haberine göre, Kenya Devlet Başkanı William Ruto ile bir araya gelen Lavrov, Telegram kanalından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ukrayna'da Rus dili ve kültürüne saldırı yapıldığını ve Rusya'nın kendisini savunduğunu belirten Lavrov, Rusya'nın Afrika'daki gıda krizinin çözümüne katkı için Kenya'ya gübre bağışı yaptığını söyledi.

Rusya'nın Batı'nın dayattığı ticaret mekanizmasının olumsuz etkilerinden sıyrılmak için yerel para birimiyle ticareti önemsediğini dile getiren Lavrov, "Doların payı azalıyor. Alternatif ödeme sistemi halihazırda olan bir süreç ve gitgide önem kazanıyor. Bunun dünya ekonomisi üzerinde iyi bir etkisi olacak." ifadelerini kullandı.

İki ülke ticaret anlaşması yapacak

Kenya Devlet Başkanı Ruto da yaptığı açıklamada, iki ülke arasında ticaret hacmi düşük olsa da büyüme potansiyelinin kayda değer olduğunu söyledi.

Ruto ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) daha fazla temsilcinin varlığı için ihtiyaç duyulan reformun yapılması konusunda anlaştıklarını belirtti.

Kenya Devlet Başkanlığı da yıl sonu öncesinde iki ülkenin ticaret anlaşmasına imza atacağını duyurdu.

Afrika ülkeleri, kıtaya BMGK'de daimi koltuk verilmesi için uzun yıllardır reform çağrısında bulunuyor.

Afrika ülkeleri, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tarafsız bir tutum sergilemişti.

Rusya-Afrika Zirvesi'nin ikincisinin bu yıl 26-29 Temmuz tarihlerinde Saint Petersburg'da yapılması planlanıyor.