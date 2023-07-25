Rusya, Dijital Rubleyi Resmi Olarak Yürürlüğe Soktu

Kripto paralara yönelik ilginin artmasıyla birlikte Rusya, dijital rubleyi resmi olarak kullanıma sundu. Dijital ruble, Rusya Merkez Bankası tarafından denetlenen özel bir elektronik platform aracılığıyla çıkarılacak ve kullanılabilecek. Bu hamle ile Rusya, ihracat kontrolünü sürdürürken kripto para biriminin avantajlarından da yararlanmayı hedefliyor.

Kripto paralara yönelik ilginin artmasıyla birlikte merkez bankaları da harekete geçti. Daha önce dijital Euro ve dijital dolar çalışmaları yapılmış olsa da, bu alanda ilk adımı atan Rusya oldu. Rusya Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı yeni yasa, dijital rubleyi resmi olarak yürürlüğe soktu.

Rusya için dijital ruble dönemi başladı

Rusya'da halihazırda nakit ve kredi olmak üzere iki çeşit ödeme yöntemi bulunuyor. Dijital ruble ise bunlara ek olarak "ulusal para biriminin resmi üçüncü şekli" haline geldi. Putin'in imzaladığı yasa, Rusya Merkez Bankası tarafından denetlenen özel rubleyi devreye aldı.

Yasada yer alan yönetmeliğe göre dijital ruble, Rusya Merkez Bankası'nın özel bir elektronik platformu aracılığıyla çıkarılacak ve dağıtımı gerçekleştirilecek. Platform aracılığıyla dijital para birimi kullanılarak işlem yapılabilecek. İlk aşamada ülke içinde dijital ruble ödemeleri ve transferleri mümkün olacak.

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Ancak yeni yasa, dijital ruble ile mevduat açılmasını veya kredi alınmasını sağlamayacak. Bu para birimi, mevcut "parasal formlara paralel olarak tamamlayıcı bir ödeme mekanizması" olarak görev alacak.

Rusya, bu hamlesiyle ihracat üzerinde devlet kontrolünü sürdürürken aynı zamanda kripto para biriminin faydalarından yararlanmayı amaçlıyor. Merkez Bankası, dijital platformun operatörü olarak hareket edecek, işlemleri düzenleyecek ve vatandaşları takip edebilecek.

Yeni yasayla birlikte dijital ruble kullanımının zorunlu olmadığını belirtmek gerekiyor. Yani ülkedeki işletme ve kuruluşlar, dijital rubleyi alternatif bir ödeme yöntemi olarak sunacak. Ayrıca karışıklığı önlemek için dijital ruble platformu oluşturulacak.

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