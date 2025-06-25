Rusya, Dijital Rubleyi 2026'da Kullanıma Sunmayı Planlıyor

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Rusya Merkez Bankası, dijital rublenin kitlesel kullanıma 1 Eylül 2026 itibarıyla sunulmasını önerdi. Ülkedeki büyük bankaların bu tarihten itibaren dijital rubleyle işlemlere başlaması bekleniyor.

Rusya Merkez Bankası, dijital rublenin kitlesel kullanıma 1 Eylül 2026 itibarıyla sunulmasını önerdi.

Bankadan yapılan yazılı açıklamada, dijital rubleye ilişkin Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'ya sunulan teklifin detaylarına yer verildi.

Buna göre, Rusya'nın en büyük bankalarının 1 Eylül 2026 itibarıyla dijital rubleyle işlemleri müşterilerine sunmaya başlaması önerildi.

Dijital rublenin kademeli bir şekilde yürürlüğe alınması planlanırken, yılda 120 milyon rubleden (yaklaşık 1,5 milyon dolar) fazla gelire sahip bankaların ve finans kuruluşlarının dijital ruble için gerekli altyapı çalışmalarını da tamamlaması gerekecek.

Yaptırımlar nedeniyle bankacılık sektöründe güçlükler yaşayan Rusya, bu konuda finans alanındaki yeni teknolojilerden faydalanarak uluslararası ödeme sorunlarına çözüm bulmayı hedefliyor.

Rusya Merkez Bankası, dijital rubleye yönelik deneme sürecini 15 Ağustos 2023'te başlatmıştı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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