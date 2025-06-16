Rusya'dan Türkiye'ye Tur Satışlarında Artış

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Rusya Seyahat Endüstrisi Birliği, İran ve İsrail'e yönelik tur satışlarını durdurduğunu ve turistlere Türkiye alternatifinin sunulduğunu bildirdi.

Rusya Seyahat Endüstrisi Birliğince, İsrail ve İran'a yönelik tur satışlarının durdurulduğu ve turistlere alternatif olarak Türkiye turlarının teklif edildiği bildirildi.

Rusya Seyahat Endüstrisi Birliğinin yazılı açıklamasında, Rusya Dışişleri Bakanlığının İran ve İsrail'e seyahat uyarısı yaptığı anımsatıldı.

Rusya'daki tur şirketlerinin, söz konusu uyarının ardından İran ve İsrail'e tur satışlarını durdurduğuna işaret edilen açıklamada, daha önce satılan turlarda da iptallerin yaşandığı kaydedildi.

Mısır'daki gelişmelerin de yakından takip edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, İran ve İsrail'de halihazırda yaklaşık 500 turistin bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Intourist Halkla İlişkiler Direktörü Daria Domostroeva, "Turistlere para iadesi veya Türkiye gibi alternatif destinasyonlar sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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