Rusya'dan Pakistan'a Ticari Malların İlk Ulaşımı Gerçekleşti

Rusya'nın İslamabad Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, ticaret malı taşıyan ilk tırlar Rusya'dan Pakistan'a ulaştı. İki ülke arasındaki ticaretin artmasıyla birlikte ticari işbirliği daha da ilerlemiş oldu.

Rusya'dan Pakistan'a tırlarla taşınan ilk ticari malların ulaştığı bildirildi.

Rusya'nın İslamabad Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ticaret malı taşıyan ilk tırların Rusya'dan Pakistan'a girdiği belirtildi.

Açıklamada, mayıs itibarıyla iki ülke arasındaki ticaretin yaklaşık yüzde 50 artarak 760 milyon doların üzerine çıktığı ve ticari işbirliğini ilerletmede bir adımın daha atıldığı kaydedildi.

Söz konusu gelişme, Pakistan'ın Rusya'dan haziranda ilk defa ham petrol ithal etmesinin ardından gerçekleşti.

Pakistan'ın Rusya'dan ithal ettiği 100 bin ton ham petrolün 45 bin tonluk kısmını taşıyan ilk gemi, 11 Haziran'da Karaçi'ye ulaşmıştı.