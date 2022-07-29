Rusya'dan gelen kruvaziyer gemi Sinop'ta - Haberler

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Rusya'dan gelen kruvaziyer gemi Sinop'ta

Rusya'dan gelen kruvaziyer gemi Sinop'ta

Rusya'nın Soçi Limanı'ndan hareket eden kruvaziyer gemi 320 yolcu ve mürettebatıyla ikinci seferini tamamlıyor.

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Rusya'nın Soçi Limanı'ndan hareket eden kruvaziyer gemi 320 yolcu ve mürettebatıyla ikinci seferini tamamlıyor. Sabah saatlerinde Sinop'a demirleyen gemi, akşamüzeri limandan ayrılacak.

Soçi'den hareket ederek Türkiye turunun sonuna yaklaşan Astoria Grande adlı kruvaziyer gemisi sabah saatlerinde Sinop Limanı'na yanaştı. Geminin yolcularını iskelede İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren ve ilgili kurumlar karşıladı. Turistlerin bir kısmı kentin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etmek ve bir kısmı da denize girmek için iskeleden ayrılarak kentin sokaklarına karıştı. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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