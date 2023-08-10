Rusya'dan çok sayıda tarım şirketi WorldFood İstanbul 2023'e katılacak

Rusya İhracat Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Rus ihracatçılar WorldFood İstanbul 2023'te 40'tan fazla tarım ürününü tanıtmaya hazırlanıyor. Tahıl, şekerleme, siyah havyar ve içecek üreticileri dahil 30'dan fazla Rus ihracatçı fuara katılacak.