Rusya'dan Alternatif Finansal Merkez Çağrısı

ST. Rusya'nın en büyük bankalarından VTB'nin başkanı Andrey Kostin, Batılı ülkelerin, dünyadaki finansal ve ticari altyapıyı kontrol ettiğini belirterek, "Küresel Güney olarak kendi alternatif finansal merkezimizi yaratmamız gerekiyor." dedi.

Kostin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) çerçevesinde düzenlenen "Küresel Finans ve Ticaret Mimarisinde Farklı Bir Model Mümkün mü?" başlıklı panelde konuştu.

Son dönemde Küresel Güney ülkelerinin ön plana çıktığını, bu ülkelerin Sovyetler Birliği ile Batı sistemlerine kıyasla daha fazla çeşitlilik sahibi olduğuna işaret eden Kostin, "Bugün, BRICS ülkeleri G7 ülkelerinden daha fazla üretiyor. Ancak tüm finansal ve ticari altyapı Batı ülkeleri tarafından kontrol ediliyor." diye konuştu.

Kostin, küresel ekonomik dengelerin değiştiğini bu nedenle mevcut finansal sistemin de etkinliğini kaybettiğini anlatarak, "Yeni ekonomik güç merkezlerinin yerinden edilmesine veya ortaya çıkmasıyla yaşanan değişim, henüz finansal mimarinin dönüşümüne ve yeni merkezlerin kurulmasına yol açmamıştır." dedi.

Bretton Woods temelli dolar sistemine paralel bir şekilde yeni sistemlerin gerektiğini savunan Kostin, "Küresel Güney olarak kendi alternatif finansal merkezimizi yaratmamız gerekiyor. Tüm teknolojik, dijital çalışma yöntemlerini, ulusal para birimleriyle ticareti uygulamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kostin, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin çeşitli sistemler geliştirdiğine, Suudi Arabistan'ın ise enerji kaynakları dahil ödemelerde alternatif yollar aradığına işaret ederek, Küresel Güney ülkelerinin bu konuda hala yol katetmesi gerektiğini söyledi.