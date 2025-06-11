Rusya'daki Limanlarda Kargo Hacmi Yüzde 4,9 Düştü

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Rusya'daki limanlarda yılın ilk beş ayında kargo hacmi, 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 4,9 azalarak 355,3 milyon tona düştü. Kuru yük ve dökme yük miktarlarında da düşüş yaşandı.

Rusya'daki limanlarda kargo hacmi yılın ilk beş ayında 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 4,9 azalarak 355,3 milyon tona geriledi.

Rusya merkezli Ticari Limanlar Birliğinden yapılan açıklamada, ülkedeki limanlarda bu yılın ocak-mayıs döneminde gerçekleşen kargo işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, yılın ilk beş ayında limanlarda işlem yapılan kuru yük miktarı, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 6 azalarak 170,6 milyon tona, dökme yük miktarı da yüzde 3,9 azalarak 184,7 milyon tona düştü.

Söz konusu dönemde, Rus limanlarının toplam kargo hacmi yüzde 4,9 azalarak 355,3 milyon tona geriledi.

Rusya, yaptırımlar nedeniyle boru hatlarıyla gerçekleştirdiği enerji ihracatında deniz taşımacılığını daha fazla kullanmaya başlamıştı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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