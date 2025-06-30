Rusya, Daimler Truck'ı Yaptırım Listesine Aldı

Rusya'nın, dünyanın en büyük kamyon üreticilerinden Almanya merkezli Daimler Truck'ı yaptırım listesine aldığı bildirildi.

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Daimler Truck'ın, ekonomik yaptırımlar uygulanan şirketler arasına eklendiği belirtildi.

Daimler Truck, Mart 2022'de Rusya'daki faaliyetlerini durdurmuştu.

Alman şirket, Rusya'nın en büyük kamyon ve otobüs üreticisi Kamaz'daki hisselerini de Şubat 2024'te satmıştı.