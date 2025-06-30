Rusya, Daimler Truck'ı Yaptırım Listesine Aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya, Alman kamyon üreticisi Daimler Truck'ı ekonomik yaptırımlar uygulanan şirketler arasına ekledi. Daimler, Mart 2022'de Rusya'daki faaliyetlerini durdurmuştu.

Rusya'nın, dünyanın en büyük kamyon üreticilerinden Almanya merkezli Daimler Truck'ı yaptırım listesine aldığı bildirildi.

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Daimler Truck'ın, ekonomik yaptırımlar uygulanan şirketler arasına eklendiği belirtildi.

Daimler Truck, Mart 2022'de Rusya'daki faaliyetlerini durdurmuştu.

Alman şirket, Rusya'nın en büyük kamyon ve otobüs üreticisi Kamaz'daki hisselerini de Şubat 2024'te satmıştı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
Ece Erken, bir zamanlar 'Eniştem' dediği Sinan Akçıl'la el ele yakalandı

Bir zamanlar 'Eniştem' diyordu, şimdi el ele yakalandılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İskenderi 2 bin TL'ye satan restoranda ikram çay için tepki çeken uygulama

İskenderi 2 bin TL'ye satan mekanda tepki çeken "çay" uygulaması
Kabine toplantısında emekli maaş zamları masada! İşte konuşulan en düşük aylık

Emekli zammı Erdoğan'ın masasında! İşte konuşulan en düşük aylık
Allan Saint-Maximin, yeni takımına imzayı atıyor

Anlaştı! Yeni takımına imzayı atıyor
Kız isteme tartışmasında tabancayla vurulan polis memuru hayatını kaybetti

Kız istemeye giden polis silahla vurularak öldürüldü
Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar

Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar
Kılıçdaroğlu, ertelenen kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu

Ertelenen kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu
Beşiktaş'a transferini babası bozmuştu! Osayi'nin yeni takımını duyurdular

Beşiktaş'a transferini babası bozmuştu! İşte yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.