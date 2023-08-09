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Rusya'da Yuanın Döviz Piyasasındaki Payı Rekor Kırdı

Ekonomi Haberleri

Rusya Merkez Bankası, yuanın döviz piyasasındaki payının Temmuz ayında rekor kırarak yüzde 44'e çıktığını bildirdi. Banka, Ulusal Varlık Fonu'ndan günlük 2,3 milyar ruble tutarında yuan satacak.

MOSKOVA, 9 Ağustos (Xinhua) -- Rusya Merkez Bankası, ülkedeki döviz piyasasında devam eden değişikliklerin etkisiyle yuanın döviz piyasasındaki payının, Haziran ayında yüzde 39,8 iken, Temmuz ayında yüzde 44'e çıkarak rekor kırdığını bildirdi.

Bankanın Salı günü internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre bu yıl 1 Ağustos'tan 31 Ocak 2024'e kadar geçerli olacak mali kural çerçevesinde banka, Ulusal Varlık Fonu'ndan günlük 2,3 milyar ruble (23,8 milyon ABD doları) tutarında yuan satacak.

"Zararlı" (dolar ve euro) para birimlerinin döviz piyasasındaki payı, Haziran'da yüzde 58,8 iken Temmuz'da yüzde 54,4'e geriledi. Açıklamada yuanın tezgah üstü piyasa segmentindeki payının, Haziran ayındaki yüzde 18,4 seviyesinden Temmuz ayında yüzde 19,2'ye yükseldiği belirtildi.

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Kaynak: Xinhua / Ekonomi

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