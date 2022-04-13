Rusya'da yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesine çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya'da yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesine çıktı

AA - Emre Gürkan Abay - Ekonomi
Rusya'da yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesine çıktı

Rusya'da yıllık enflasyon yüzde 17,5 ile Şubat 2002'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Rusya'da yıllık enflasyon yüzde 17,5 ile Şubat 2002'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Rusya Federal İstatistik Kurumunun (Rosstat) açıkladığı verilere göre, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle ülkedeki ürünlerin fiyatlarında 2-8 Nisan'ı kapsayan haftada önemli artış gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, haftalık enflasyon yüzde 0,7 seviyesinde gerçekleşirken, yıllık enflasyon da 0,7 puan artarak Şubat 2002'den bu yana ilk defa yüzde 17,5'e çıktı.

Uzmanlar, yaptırımlar nedeniyle ülkedeki enflasyon oranının yıl sonu itibarıyla yüzde 20'ye çıkacağını öngörüyor.

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi

Enflasyon, Nisan, Rusya, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title