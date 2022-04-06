Rusya'da yıllık enflasyon Mart 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı

Rusya'da yıllık enflasyon yüzde 16,7 ile Mart 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.

Rusya Federal İstatistik Kurumunun (Rosstat) açıkladığı verilere göre, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle ülkedeki ürünlerin fiyatlarında, 26 Mart-1 Nisan'ı kapsayan haftada önemli artışlar yaşandı.

Söz konusu dönemde, haftalık enflasyon oranı yüzde 0,99 seviyesinde gerçekleşirken, yıllık enflasyon da 0,99 puan artarak Mart 2015'ten bu yana ilk defa yüzde 16,7'e çıktı.

Uzmanlar, yaptırımlar nedeniyle ülkedeki enflasyon oranının yıl sonu itibarıyla yüzde 20'ye çıkacağını öngörüyor.