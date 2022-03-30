Rusya'da yıllık enflasyon Eylül 2015'ten bu yana en yüksek seviyede - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya'da yıllık enflasyon Eylül 2015'ten bu yana en yüksek seviyede

AA - Emre Gürkan Abay - Ekonomi
 - Güncelleme:
Rusya'da yıllık enflasyon Eylül 2015'ten bu yana en yüksek seviyede

Rusya'da yıllık enflasyon yüzde 15,7 ile eylül 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Rusya'da yıllık enflasyon yüzde 15,7 ile eylül 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Rusya Federal İstatistik Kurumunun (Rosstat) açıkladığı verilere göre, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle ülkedeki ürünlerin fiyatlarında, 19-25 Mart'ı kapsayan haftada önemli artışlar yaşandı.

Söz konusu dönemde, haftalık enflasyon oranı yüzde 1,1 seviyesinde gerçekleşirken, yıllık enflasyon da 1,1 puan artarak Eylül 2015'ten bu yana ilk defa yüzde 15,7'e çıktı.

Şeker fiyatları 19-25 Mart'ta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 6,5 artarken, soğan yüzde 18,3, lahana ise yüzde 15,9 artış gösterdi.

Uzmanlar, yaptırımlar nedeniyle ülkedeki enflasyon oranının yıl sonu itibarıyla yüzde 20'ye çıkacağını öngörüyor.

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi

Enflasyon, Rusya, Eylül, Mart, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title