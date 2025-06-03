Rusya'da Yeni Otomobil Satışları Yüzde 28 Azaldı

Rusya'da yeni otomobil satış sayısı, yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 azalarak 506 bine geriledi.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batılı şirketlerin sevkiyatı durdurduğu Rus otomobil sektörüne ilişkin bilgilere yer verildi.

Açıklamada, yeni otomobil satışlarının yılın ilk 5 ayında 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 28 gerileyerek 506 bine düştüğü belirtilerek, mayısta yeni yerli üretim otomobil satışlarının da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 gerilediği ifade edildi.

Rusya'da Şubat 2022'ye kadar pazar liderleri konumunda bulunan Batılı otomobil şirketleri, Ukrayna'daki savaşın başlamasıyla ülkeden çekildiğini açıklamıştı. Rusya'da durma noktasına gelen otomobil satışları, özellikle Çinli şirketlerin ülkeye ihracatının ve yerli üreticilerin üretiminin artmasıyla toparlanma sürecine girmişti.