Rusya'da Yeni Otomobil Satışları Yüzde 28 Azaldı

Rusya'da Yeni Otomobil Satışları Yüzde 28 Azaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'da yılın ilk 5 ayında yeni otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 28 azalarak 506 bine düştü. Bu durum, Batılı şirketlerin sevkiyatı durdurması ve Ukrayna'daki savaşın etkileriyle ilişkilendiriliyor.

Rusya'da yeni otomobil satış sayısı, yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 azalarak 506 bine geriledi.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batılı şirketlerin sevkiyatı durdurduğu Rus otomobil sektörüne ilişkin bilgilere yer verildi.

Açıklamada, yeni otomobil satışlarının yılın ilk 5 ayında 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 28 gerileyerek 506 bine düştüğü belirtilerek, mayısta yeni yerli üretim otomobil satışlarının da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 gerilediği ifade edildi.

Rusya'da Şubat 2022'ye kadar pazar liderleri konumunda bulunan Batılı otomobil şirketleri, Ukrayna'daki savaşın başlamasıyla ülkeden çekildiğini açıklamıştı. Rusya'da durma noktasına gelen otomobil satışları, özellikle Çinli şirketlerin ülkeye ihracatının ve yerli üreticilerin üretiminin artmasıyla toparlanma sürecine girmişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem de Ege'de
Marmaray'daki darp olayının seyrini değiştirecek ifade: Başörtümü kastederek hakaret etti

Marmaray'daki darp olayında okların yönünü değiştirecek ifade
CHP lideri Özel, 'Koç' üzerinden emekli maaş hesabı yaptı

"Koç" üzerinden maaş hesabı yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzak Şehir'de nefes kesen sahne! 'Sinem'le öpüşmem' diyen Ozan Akbaba kural bozdu

Kurallar yerle bir oldu
40'dan fazla uçağını kaybeden Putin'den misilleme

40'dan fazla uçağını kaybeden Putin'den kanlı misilleme
Bomba iddia! Wanda Nara'nın yeni aşkı Icardi'nin eski takım arkadaşı

Gönlünü bu kez Icardi'nin eski takım arkadaşına kaptırdı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ünlü seslendirme sanatçısı ve oyuncu Jonathan Joss, komşusu tarafından öldürüldü

Ünlü oyuncu komşusu tarafından öldürüldü
Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı

Üniversite birincisi gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
4 yaşındaki Eylül saatlerdir kayıp! Her yerde aranıyor

4 yaşındaki Eylül saatlerdir kayıp! Her yerde aranıyor
Ailesini tahra ile rehin aldı

Tahralı dehşet! Ailesini rehin aldı
Prof. Dr. Pampal'dan 5.8'lik sarsıntı sonrası endişelendiren sözler: Bölgede 9 büyüklüğünde deprem olabilir

Ünlü profesörden 5.8'lik depremle ilgili korkutan sözler
CHP lideri Özel'den kayyum resti: 2 milyon üyemiz alnını karışlar

Özel'den kayyum resti: Seçim olmadan gelecek adamı...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.