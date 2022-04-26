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Rusya'da yaptırımlar nedeniyle işsizlik artıyor

AA - Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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Rusya'da yaptırımlar nedeniyle işsizlik artıyor

Rusya Bağımsız Sendikalar Federasyonu, ülkede işsizliğin ocak-şubat aylarına kıyasla 0,3 puan artarak yüzde 4,4 seviyesine yükseldiğini açıkladı.

Rusya Bağımsız Sendikalar Federasyonu, ülkede işsizliğin ocak-şubat aylarına kıyasla 0,3 puan artarak yüzde 4,4 seviyesine yükseldiğini açıkladı.

Rusya Bağımsız Sendikalar Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'daki istihdam sektöründe çeşitli sorunların yaşandığına işaret edildi.

İflas eden şirket sayısının yılbaşından bu yana yüzde 4,5 artığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Resmen kayıtlı işsiz sayısı da ocak-şubat aylarına kıyasla 0,3 puan artarak yüzde 4,4 seviyesine yükseldi. İnguşetya'da bu oran yüzde 29,3'e çıkarken, Kuzey Kafkasya'da işsizlik durumu zor bir durumda." denildi.

Açıklamada, Moskova'da işsizlik oranının yüzde 2,2, St. Petersburg'ta ise yüzde 1,5 düzeyinde olduğu belirtildi.

Ukrayna'daki savaş nedeniyle yüzlerce uluslararası şirket Rusya'dan çekilme kararı almış veya ülkedeki faaliyetlerini geçici olarak durdurmuştu.

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi

sendikalar, İşsizlik, Rusya, Ocak, Ekonomi, Haberler

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