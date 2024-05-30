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Rusya'da vergi yükümlülükleri artırıldı

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Rus hükümeti, ülkedeki şirket ve yüksek gelirli çalışanlara yönelik vergi yükümlülüklerinin kademeli şekilde artırılmasını onayladı. Yapılan değişikliklerle gelir vergisi oranları ve kurumlar vergisi oranı yükseltildi.

Rus hükümeti, ülkedeki şirket ve yüksek gelirli çalışanlara yönelik vergi yükümlülüklerinin kademeli şekilde artırılmasını onayladı.

Rus hükümeti, başkent Moskova'da gerçekleştirilen toplantıda, Rusya Maliye Bakanlığının vergi yasasında değişikliklerine yönelik önerisini ele aldı.

Toplantı sonucunda onaylanan öneriye göre, ülkedeki şirket ve yüksek gelirli çalışanlara yönelik vergi yükümlülükleri arttı.

Rusya'da yılda 2,4 milyon ila 5 milyon ruble kazananların gelir vergisi oranı yüzde 13'ten 15'e çıktı. Gelir vergisi oranları 5 ila 20 milyon ruble arası kazananlarda yüzde 18, 50 milyon ruble üzerinde kazananlarda ise yüzde 22'ye yükseldi.

Ülkede kurumlar vergisi oranı da yüzde 20'den yüzde 25'e çıkarken, yılda 2,4 milyon rubleden az kazananların gelir vergisi oranı yüzde 13'te sabit bırakıldı.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, toplantıda yaptığı açıklamada, vergi artışlarından yaklaşık 2 milyon kişinin etkileneceğini söyledi.

Rus hükümeti, söz konusu değişikliklerin bütçeye yılda yaklaşık 2,6 trilyon ruble (yaklaşık 30 milyar dolar) ilave gelir sağlamasını hedefliyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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