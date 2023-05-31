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Rusya'da Türkiye turlarına talep arttı

Rusya'da Türkiye turlarına talep arttı

Ekonomi Haberleri

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Türkiye'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Rusların Türkiye turlarına taleplerinde artış yaşandığını açıkladı.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Türkiye'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Rusların Türkiye turlarına taleplerinde artış yaşandığını açıkladı.

Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tamamlanmasının ardından Rusya'da Türkiye'ye tur taleplerinde artış görüldü. Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) tarafından yapılan açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası Rusların Türkiye turu rezervasyonlarında artış görüldüğü belirtilerek, "Türkiye'deki seçimlerin ardından sonuçları inceledik. Önceki dönemlerle karşılaştırıldığında pazartesi günü tur taleplerinde yüzde 50, salı günü de yüzde 40 artış oldu" ifadesi kullanıldı.

"Türkiye lider konumda"

Rusların Türkiye'ye yapılan tur paketlerine olan ilgisinin sadece cumhurbaşkanlığı seçimleriyle bağlantılı olmadığı da eklenen açıklamada, "Eğitim sezonunun tamamlanacak olması ve yaz sezonunun açılması da bu artışta önemli faktörler arasında" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin Rus turistler açısından öneminden bahsedilerek, "Türkiye, yaz sezonunda yine popüler ülkeler arasında lider konumda" denildi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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