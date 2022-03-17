Rusya'da Sberbank'a dijital varlık ihraç ve takas lisansı verildi

Rusya Merkez Bankası, ülkenin en büyük bankası Sberbank'a dijital finansal varlıkları ihraç ve takas etme lisansı verdi.

Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, ülkede dijital varlıkların ihraç ve takas edilmesine yönelik iki kuruma lisans verildiği belirtildi.

Açıklamada, Sberbank'ın yanı sıra bir başka finans kurumu Lighthouse'a da lisans verildiği kaydedildi.

Sberbank'tan geçen yıl yapılan açıklamada, bankanın Sbercoin adlı bir dijital varlık çıkarmaya hazırlandığı duyurulmuştu.