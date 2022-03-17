Rusya'da Sberbank'a dijital varlık ihraç ve takas lisansı verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya'da Sberbank'a dijital varlık ihraç ve takas lisansı verildi

AA - Emre Gürkan Abay - Ekonomi
 - Güncelleme:
Rusya'da Sberbank'a dijital varlık ihraç ve takas lisansı verildi

Rusya Merkez Bankası, ülkenin en büyük bankası Sberbank'a dijital finansal varlıkları ihraç ve takas etme lisansı verdi.

Rusya Merkez Bankası, ülkenin en büyük bankası Sberbank'a dijital finansal varlıkları ihraç ve takas etme lisansı verdi.

Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, ülkede dijital varlıkların ihraç ve takas edilmesine yönelik iki kuruma lisans verildiği belirtildi.

Açıklamada, Sberbank'ın yanı sıra bir başka finans kurumu Lighthouse'a da lisans verildiği kaydedildi.

Sberbank'tan geçen yıl yapılan açıklamada, bankanın Sbercoin adlı bir dijital varlık çıkarmaya hazırlandığı duyurulmuştu.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi

Rusya Merkez Bankası, Lisans, Rusya, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title