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Rusya'da otomobil üretimi yüzde 80,6 düştü

Ekonomi Haberleri

Rusya'da otomobil üretimi yüzde 80,6 düştü

Rusya'nın sanayi üretimi temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,5 gerilerken otomobil üretimi yüzde 80,6 azaldı.

Rusya'nın sanayi üretimi temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,5 gerilerken otomobil üretimi yüzde 80,6 azaldı.

Rusya Federal İstatistik Kurumunun (Rosstat) açıkladığı verilere göre, ülkenin sanayi üretimi temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 düşerken, bir önceki aya kıyasla yüzde 1,8 yükseldi.

Rusya'da otomobil üretimi ise temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 80,6 düştü.

Çok sayıda küresel otomobil şirketi, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi

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