Rusya'da otomobil satışları mayısta yüzde 83,5 düştü - Haberler

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Rusya'da otomobil satışları mayısta yüzde 83,5 düştü

AA - Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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Rusya'da otomobil satışları mayısta yüzde 83,5 düştü

Rusya'da otomobil satışları, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 83,5 azalarak 24 bine geriledi.

Rusya'da otomobil satışları, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 83,5 azalarak 24 bine geriledi.

Merkezi Rusya'da bulunan Avrupalı İşletmeler Birliği (AEB) tarafından yayımlanan rapor, yaptırımlar nedeniyle otomobil sektöründeki daralmayı ortaya koydu.

Yeni otomobil satışlarının yüzde 83,5 azalarak 24 bine gerilediğinin kaydedildiği raporda, Rus otomobil üreticisi Avtovaz'ın yeni otomobil satışlarının da yüzde 84 düştüğü belirtildi.

Raporda, Volkswagen ve Volvo marka araçların satışlarında yüzde 96'ya varan düşüşler olduğu kaydedildi.

Çok sayıda küresel otomobil şirketi, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını duyurmuştu.

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi

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