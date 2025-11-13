Haberler

Rusya'da Madencilik İhracatında Düşüş Devam Ediyor

Güncelleme:
Rusya'nın en büyük ikinci bankası VTB'nin Yönetim Kurulu Üyesi Vitaliy Sergeyçuk, madencilik endüstrileri ve ulaştırma sektörlerinde ihracatın düştüğünü açıklarken, üçüncü çeyrekte büyüme yaşanmadığını belirtti. Düşük işsizlik oranı kaydedilirken, yeni endüstriler geliştirerek büyümenin sağlanabileceği vurgulandı.

Sergeyçuk, Rusya'nın Krasnodar şehrinde düzenlenen "Rusya çağırıyor!" adlı etkinlikte konuştu.

Ülkede savunma sanayi, perakende ve iç talebe yönelik sektörlerin yılın 9 ayında büyüme kaydettiğini anlatan Sergeyçuk, "İhracata yönelik madencilik endüstrileri ve ilgili ulaştırma sektörlerinde ise düşüş yaşandı. Tahminlerimize göre, üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla büyüme yaşanmadı." dedi.

Sergeyçuk, Rusya'daki düşük işsizlik oranının "rekor üzerine rekor" kırdığını vurgulayarak, "Bu, ülkedeki tüm mevcut iş gücü kaynaklarını kullandığımız yoğun büyüme döneminin sona erdiği anlamına geliyor. Ancak iş gücü verimliliğini ve yeni teknolojileri artırarak ve yeni endüstriler geliştirerek önemli bir büyüme elde edebiliriz." diye konuştu.

Rusya Merkez Bankası, Rus ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 0,4 büyüdüğü tahmininde bulunmuştu. Rus yetkililer, savaşla birlikte özellikle savunma sanayisinde hızla artan üretim nedeniyle geçen yıl yüzde 4,3 büyüyen ekonominin fazla ısındığını ve 2025'te soğuma sürecinin başlayacağını ifade etmişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
