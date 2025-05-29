Rusya'da Kripto Para Madenciliği İki Bölgeden Daha Yasaklandı

Rusya'da Kripto Para Madenciliği İki Bölgeden Daha Yasaklandı
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Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev, elektrik tüketimindeki artış nedeniyle Irkutsk ile birlikte Buryatiya ve Trans-Baykal bölgelerinde kripto para madenciliğinin yasaklanacağını duyurdu.

Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev, fazla elektrik tüketimi nedeniyle ülkenin iki bölgesinde daha kripto para madenciliğinin yasaklanacağını bildirdi.

Tsivilev, başkent Moskova'da hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, ülkedeki kripto para madenciliğine ilişkin konuştu.

Sibirya'nın güney bölgelerinde elektrik açığı yaşandığına işaret eden Tsivilev, bu nedenle Irkutsk'ta kripto para madenciliğinin yasaklandığının ve elde edilen sonuçlar neticesinde söz konusu kısıtlamaları 2031'e kadar uzatma kararı aldıklarını ifade etti.

Tsivilev, "Ayrıca Buryatiya ve Trans-Baykal bölgelerinde de yasak uygulanacak." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ağustos 2024'te kripto para madenciliğinin yasallaşmasını onaylamıştı. Bu kapsamda, Rus hükümetinin belirlediği kişi ve şirketler, belirlenen enerji tüketim sınırlarını aşmamak kaydıyla kripto para birimlerinin madenciliğini yapabiliyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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