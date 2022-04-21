Rusya'da ihracat ve ithalatın bu yıl düşmesi bekleniyor

Rusya Merkez Bankası tarafından yapılan araştırmada, ülke ihracatının bu yıl yüzde 12 azalışla 484 milyar dolara, ithalatının da yüzde 30 gerileyerek 266 milyar dolara düşmesinin beklendiği bildirildi.

Rusya Merkez Bankası'nın çeşitli kurumlardan 27 ekonomistle yaptığı ankete göre, ülke ihracatının 2022'de geçen yıla kıyasla 550 milyar dolardan 484 milyara düşmesi bekleniyor. Rusya'nın ithalatının da 379 milyar dolardan 266 milyar dolara düşmesi öngörülüyor.

İşsizlik oranının yüzde 4,3'ten yüzde 6,9'a çıkması bekleniyor.

Rusya'nın dış ticaret fazlası, yılın ilk ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 123 artarak 22,5 milyar dolara çıkmıştı.

Batılı ülkelerin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle uyguladığı kapsamlı yaptırımlar sonucu Rus ekonomisinin bu yıl en az yüzde 10 küçülmesi bekleniyor.