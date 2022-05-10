Rusya'da demirli Vanuatu bayraklı gemide çıkan yangında bir Türk vatandaşı öldü - Haberler

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Rusya'da demirli Vanuatu bayraklı gemide çıkan yangında bir Türk vatandaşı öldü

AA - Enes Duran - Ekonomi
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Rusya'da demirli Vanuatu bayraklı gemide çıkan yangında bir Türk vatandaşı öldü

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya'nın Temrük Limanı'nda demirli bulunan Vanuatu bayraklı gemide çıkan yangında bir Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya'nın Temrük Limanı'nda demirli bulunan Vanuatu bayraklı gemide çıkan yangında bir Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Denizcilik Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu bilgiler verildi:

"Sabah saatlerinde Rusya'nın Temrük Limanı'nda demirde bulunan Vanuatu bayraklı bir geminin yaşam mahallinde çıkan yangın sonucu bir Türk vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yangın söndürülmüş olup başka bir yaralı veya can kaybı bulunmamaktadır."

AA / Enes Duran - Ekonomi

Denizcilik, Yangın, Rusya, Türk, Ekonomi, Haberler

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