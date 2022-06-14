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Rusya'da bütçe verilerinin yayınlanması kısıtlandı

AA - Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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Rusya'da bütçe verilerinin yayınlanması kısıtlandı

Rusya Maliye Bakanlığı, Batılı ülkelerin yeni yaptırımlarından korunmak için bütçe verilerinin yayınlanmasının kısıtlandığını duyurdu.

Rusya Maliye Bakanlığı, Batılı ülkelerin yeni yaptırımlarından korunmak için bütçe verilerinin yayınlanmasının kısıtlandığını duyurdu.

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkeye yönelik yaptırımların, yarattığı olumsuz etkiler açısından farklılık gösterdiğine dikkat çekildi.

Batılı ülkelerin, Rusya'ya uygulanan yaptırım baskısını sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, ülke bütçesine yönelik verilerin yayınlanmasının kısıtlanmasına karar verildiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu kararın, yeni yaptırımlara yönelik riskleri azaltacağının altı çizildi.

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi

Togo Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Maliye Rusya Ekonomi Haberler

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