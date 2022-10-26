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Rusya'da bazı yabancı bankaların sermaye ve hisse işlemlerine yasak getirildi

Ekonomi Haberleri

Rusya'da bazı yabancı bankaların sermaye ve hisse işlemlerine yasak getirildi

Rusya'da "dost olmayan ülkelere" yönelik yeni bir işlem yasağı devreye girdi.

Rusya'da "dost olmayan ülkelere" yönelik yeni bir işlem yasağı devreye girdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle, ülkede faaliyet gösteren ve "dost olmayan ülkelere" ait banka ve bankacılık kurumlarına yönelik kısıtlamalar getirildi.

Kararnameye göre, Rusya'daki 45 banka ve bankacılık kurumunun hisselerine veya hisse sermayelerine yönelik işlemler yasaklanırken, söz konusu işlemler yalnızca özel izin alınması halinde gerçekleştirilebilecek.

Kısıtlamaların uygulanacağı bankalar arasında Deutsche Bank, Intesa, HSBC ve Unicredit Bank da yer alıyor.

Ülkede, stratejik şirket hisselerinde işlem yapılması dost olmayan ülkelerin yatırımcılara 5 Ağustos'ta yasaklanmıştı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Vladimir Putin Banka Rusya Ekonomi Haberler

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