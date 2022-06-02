Rusya, çip üretiminde kullanılan soy gazı ihracatını kısıtladı - Haberler

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Rusya, çip üretiminde kullanılan soy gazı ihracatını kısıtladı

AA - Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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Rusya, çip üretiminde kullanılan soy gazı ihracatını kısıtladı

Rusya, çip üretiminde kullanılan soy gazların ihracatına kısıtlama getirdi.

Rusya, çip üretiminde kullanılan soy gazların ihracatına kısıtlama getirdi.

Rus hükümeti tarafından yayımlanan karara göre, neon dahil soy gazların ihracatı 31 Aralık'a kadar kısıtlanacak.

Karara göre, ülkeden soy gazı ihracatı söz konusu tarihe kadar Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın onayına tabi olacak.

Rusya ve Ukrayna'nın önemli birer üretici oldukları soy gazları, mikroçiplerde kullanılan yarı iletkenlerin üretiminde kullanılıyor.

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi

Aralık Rusya Ekonomi Haberler

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