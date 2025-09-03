Rusya, Çin'in Nükleer Enerji Kapasitesini Artırmasına Yardım Edecek

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Çin'in nükleer enerji kurulu gücünde ABD'yi geçmesine yardım edeceklerini söyledi.

Likhachev, Çin'in Pekin şehrinde Rus devlet kanalı Rossiya-1'e açıklamalarda bulundu.

Çin'in nükleer enerjinin geliştirilmesine yönelik iddialı planlar yaptığına işaret eden Likhachev, "Görevleri, kurulu kapasitede ABD'yi yakalamak ve geçmek. Bu da 100 gigavatın üzerinde bir kapasiteye ulaşmak anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın söz konusu planlarda Çin'e yardım edip etmeyeceğine yönelik bir soruyu yanıtlayan Likhachev, "Elbette, şüphesiz yardım edeceğiz. Zaten yardım da ediyoruz." dedi.

Likhachev, Rusya'nın Çin'de dört reaktör inşa ettiğine işaret ederek, "On yıllar değil, yüz yıllar boyunca hem geniş hem de derin bir işbirliği öngörüyoruz." şeklinde konuştu.