Haberler

Rusya, Çin'in Nükleer Enerji Kapasitesini Artırmasına Yardım Edecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Çin'in nükleer enerji alanında ABD'yi geçmesine destek vereceklerini açıkladı. Likhachev, Rusya'nın Çin'de reaktör inşa etmeye devam ettiğini belirterek, uzun vadeli işbirliği vurgusunda bulundu.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Çin'in nükleer enerji kurulu gücünde ABD'yi geçmesine yardım edeceklerini söyledi.

Likhachev, Çin'in Pekin şehrinde Rus devlet kanalı Rossiya-1'e açıklamalarda bulundu.

Çin'in nükleer enerjinin geliştirilmesine yönelik iddialı planlar yaptığına işaret eden Likhachev, "Görevleri, kurulu kapasitede ABD'yi yakalamak ve geçmek. Bu da 100 gigavatın üzerinde bir kapasiteye ulaşmak anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın söz konusu planlarda Çin'e yardım edip etmeyeceğine yönelik bir soruyu yanıtlayan Likhachev, "Elbette, şüphesiz yardım edeceğiz. Zaten yardım da ediyoruz." dedi.

Likhachev, Rusya'nın Çin'de dört reaktör inşa ettiğine işaret ederek, "On yıllar değil, yüz yıllar boyunca hem geniş hem de derin bir işbirliği öngörüyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
Motorine dev zam bekleniyor

Depoları doldurun! Gece yarısından itibaren dev zam geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü futbolcu yolda gördüğü manzaraya kayıtsız kalamadı

Yolda gördüğü manzaraya kayıtsız kalamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.