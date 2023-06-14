Rusya, Bosch'a ait fabrikayı devraldı

Rus devlet iştiraki NAMİ, Alman Bosch şirketine ait olan 'Robert Bosch Samara' adlı fabrikanın tüm hisselerini devraldığını açıkladı. Otomobil parçalarının üretildiği fabrikada çalışan 107 kişinin işlerini sürdürecekleri belirtildi.

Rus devlet iştiraki NAMİ, daha önce Alman Bosch şirketine ait olan "Robert Bosch Samara" adlı fabrikanın tüm hisselerini devraldığını duyurdu.

NAMİ'den yapılan açıklamada, Rusya'nın Samara bölgesindeki Bosch fabrikasına ilişkin bilgi verildi.

Otomobil parçalarının üretildiği "Robert Bosch Samara" adlı fabrikaya ait tüm hisselerin NAMİ'ye geçtiği bilgisine yer verilen açıklamada, fabrikada çalışan 107 kişinin işlerini sürdürecekleri bildirildi.

Açıklamada, hisse devrinin bedeline ilişkin detay paylaşılmadı.

NAMİ, daha önce de yaptırımlar nedeniyle Rusya'dan çekilme kararı alan Renault, Nissan ve Toyota'ya ait fabrikaları devralmıştı.