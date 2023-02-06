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Rusya, bazı şirketler için döviz satma zorunluluğunu kaldırdı

Ekonomi Haberleri

Rusya, bazı şirketler için döviz satma zorunluluğunu kaldırdı

Rusya'da döviz kazançlarının bir kısmını hükümete satmaya yönelik mecburiyet bazı ihracatçı şirketler için kaldırıldı.

Rusya'da döviz kazançlarının bir kısmını hükümete satmaya yönelik mecburiyet bazı ihracatçı şirketler için kaldırıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Rus ihracatçıların döviz kazançlarındaki mecburi satış bazı ihracatçı şirketler için iptal edildi.

Kararnameye göre, hükümetlerarası anlaşmalar kapsamında ihracat yapan şirketler, döviz satma zorunluğundan artık muaf tutulacaklar.

Batılı ülkelerin Rusya Merkez Bankası'nın rezervlerinin yarısını dondurması sebebiyle Rusya Maliye Bakanlığı, Şubat 2022'de, Rus ihracatçılarına dış ticaretteki döviz kazançlarının yüzde 80'ini satma zorunluluğu getirmişti.

Söz konusu oran, rublenin istikrara kavuşması ve döviz piyasasında yeterli likiditenin tekrar sağlanmasıyla Mayıs 2022'de yüzde 50'ye düşürülmüştü. Haziran 2022'den itibaren söz konusu oran, artık Rus hükümeti tarafından belirleniyordu.

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Kaynak: AA / Ekonomi

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