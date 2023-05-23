Rusya Başbakanı Mişustin Çin'de İş Forumuna Katıldı

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Çin'in Şanghay şehrinde düzenlenen iş forumuna katıldı ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin artan ivmesinden memnuniyetini dile getirdi. Heyetinde Ukrayna Savaşı nedeniyle Batı'nın yaptırım uyguladığı devlet şirketleri Sberbank ve Rostelecom'un yöneticileri ve kilit iş insanları yer aldı. Çin, Rusya'nın en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor ve enerji ticareti artıyor. Ziyaret, Batı ile ilişkilerin gerilmesi nedeniyle önem kazandı.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, 2 günlük resmi ziyaret için geldiği Çin'de Şanghay şehrinde temaslarına başladı.

Dün gece şehre ulaşan Mişustin'i havaalanında Rusya'nın Pekin Büyükelçisi Igor Morgulov ve Çin'in Moskova Büyükelçisi Cang Hanhui karşıladı.

Mişustin, bugün Şanghay'da düzenlenen Rusya-Çin İş Forumu'na katıldıktan sonra Çin petrol şirketi Sinopec'in Şanghay Petro Kimya Teknolojisi Araştırma Enstitüsünü ziyaret etti.

Çin ve Rusya'dan siyasetçiler ve iş insanlarının katıldığı forumda konuşan Mişustin, iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin artan ivmesinden memnuniyetini dile getirerek, ticaret hacminin yıl sonunda 200 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Mişustin, işbirliğini enerji, tarım, finans ve sanayi alanlarında genişletmeyi umduklarını vurgulayarak, "Rusya ile Çin arasındaki bağlar ve artan enerji işbirliği, her iki ülkenin de ekonomisini olumlu etkileyecektir." dedi.

Batı'nın yaptırım uyguladığı Rus patronlar heyette

Rus Başbakan, ülkesinin geçen yıldan bu yana yaptırımlar nedeniyle büyük ekonomik baskı altında kaldığını fakat buna rağmen baskılara dayanarak kalkınmasını sürdürdüğünü dile getirdi.

Mişustin'in heyetinde, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Batı'nın yaptırım uyguladığı devlet şirketleri Sberbank ve Rostelecom'un yöneticilerinin yanı sıra Andrey Guryev, Vadim Moşkoviç, Dmitri Pumpyanskiy ve Aleksey Mordaşov gibi kilit tarım, çelik, enerji nakil ve madencilik sektöründen iş insanları yer alıyor.

Enerji ticareti artıyor

Çin, Rusya'nın en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi, 2022'de 190 milyar doları aşarken, bu yılın ilk çeyreğinde de yıllık yüzde 38 artış kaydetti.

Ukrayna Savaşı'nın ardından uygulanan yaptırımların Batı ile doğal gaz ve petrol ticaretini sekteye uğratması nedeniyle Çin, Moskova'nın en büyük enerji alıcısı konumuna geldi.

Mişustin'in heyetinde yer alan enerji işlerinden sorumlu Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Rusya'nın Çin'e enerji sevkiyatının 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 40 arttığı bilgisini paylaştı.

Ukrayna Savaşı ve Batı ile ilişkiler

Ziyaret, Batı ülkelerinin, Ukrayna krizinin çözümü için Çin'e Rusya üzerindeki nüfuzunu kullanması yönündeki telkinlerinin arttığı bir döneme denk geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, konuyla ilgili soruya verdiği yanıtta, Çin ile Rusya arasındaki bağların "normal ekonomik ve ticari ilişkiler" olduğunu belirtti.

Çin'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin onay vermediği tek taraflı yaptırımlara karşı çıktığını vurgulayan Sözcü Mao, "Çin-Rusya işbirliği, üçüncü tarafları hedef almadığı gibi üçüncü tarafların baskısına ve müdahalesine tabi değildir." ifadesini kullandı.

Ziyaretinin 2. gününde yarın başkent Pekin'de temaslarda bulunacak Rusya Başbakanı Mişustin, Devlet Başkanı Şi Cinping ve Başbakan Li Çiang ile görüşecek.

Ziyarette, iki ülke arasında altyapı ve ekonomi alanlarında anlaşmaların imzalanması bekleniyor.