Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: 'Çin'e enerji sevkiyatımız yüzde 40 arttı'

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Çin'e enerji sevkiyatını artırmayı sürdürdüklerini belirterek, "Çin'e enerji sevkiyatımız 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 40 arttı." dedi.

Novak, Şanghay'da düzenlenen ve Rusya ile Çin'den yetkililerin katıldığı toplantıda değerlendirmelerde bulundu.

Çinli şirketlerle teknolojik ekipmanların tedariki konusunda çalışmalar yürüttüklerini aktaran Novak, "Eksik olan teknolojik ekipmanların tedariki için ortaklarımızla birlikte çalışmalar yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Novak, enerji alanında da Çin ile iş birliğini geliştirmeye devam ettiklerini belirterek, "Enerji, Çin ile iş birliğimizi geliştirdiğimiz temel alanlardan birisi. Çin'e yönelik enerji sevkiyatımız 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 40 arttı." dedi.

Rusya, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle petrol ve doğal gazı için alternatif pazar arayışlarını hızlandırırken, başta Çin ve Hindistan olmak üzere Asya'ya yönelik sevkiyatlarını artırıyor.