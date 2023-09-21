Rusya, 30 Ülkeden Yatırımcılara Döviz Piyasasında İşlem Yapma İzni Verdi

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin tarafından imzalanan kararla, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 30 ülkeden yatırımcılara Rusya'daki döviz piyasasında işlem yapma izni verildi.

Rus hükümeti, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu "dost ve tarafsız" 30 ülkeden yatırımcılara Rusya'daki döviz piyasasında işlem yapma izni verdi.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin tarafından imzalanan karara göre, Rus döviz piyasasında hangi ülkelerden yatırımcıların işlem yapabileceği onaylandı.

Buna göre, listede Rusya'nın "dost ve tarafsız" şeklinde tanımladığı 30 ülke bulunurken, onaylanan ülkeler arasında Türkiye'nin yanı sıra Çin ve Hindistan da yer alıyor.

Onaylanan kararla söz konusu ülkelerden bankalar, aracı kurum ve şahıslar, Rus döviz piyasasında işlem yapabilecek.