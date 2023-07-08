Rusya, 2022-2023 tarım yılında tahıl ihracatında rekor kırdı

MOSKOVA, 8 Temmuz (Xinhua) -- Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, 2022-2023 tarım yılında (1 Temmuz 2022 - 30 Haziran 2023) Rusya'nın tahıl ihracatının 60 milyon tonla rekor kırdığını açıkladı.

RIA Novosti'nin haberine göre Patruşev Cuma günü yaptığı açıklamada, "Ön verilere göre, geçtiğimiz tarım yılında küresel piyasalara yaklaşık 47 milyon tonu buğday olmak üzere 60 milyon ton tahıl tedarik ettik" ifadelerini kullandı.

Bunun ülke için bir rekor olduğunu söyleyen Patruşev, Rusya'nın 2023-2024 tarım yılında 55 milyon ton tahıl ihraç etmeyi planladığını ve ülkenin ihracat kapasitesinin arttırılabileceğini de sözlerine ekledi.

Patruşev ayrıca tahılın büyük kısmının dost ülkelere ihraç edildiğini kaydetti.