Rus yetkililer, ekonomide bu yıl yüzde 1,2 büyüme bekliyor

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 1,2 büyümesini beklediklerini söyledi.

Reşetnikov, başkent Moskova'da Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı ile Rusya Maliye Bakanlığı arasında gerçekleştirilen ortak toplantıda konuştu.

Rus ekonomisinin toparlanmaya devam ettiğini belirten Reşetnikov, "Bu yıla ilişkin ekonomide yüzde 1,2 büyüme bekliyoruz. Tüketici talebinin de toparlanmasıyla 2026'ya kadar ekonomide büyümenin yüzde 3'e çıkacağını öngörüyoruz." dedi.

Reşetnikov, ülkede yıl sonu enflasyon oranının da yüzde 5,3 seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

Batılı ülkelerin kapsamlı yaptırımlar uyguladığı Rus ekonomisi, 2022'de yüzde 2,1 küçülmüştü.