Rus ve Ukraynalılar Antalya'da ev alıp satıyor, kayıt dışı güzellik merkezleri açıyorlar

Antalya'da yerleşik yaşayan Rus ve Ukraynalıların ev alıp satma işine girdiği ve kayıt dışı güzellik merkezleri açtığı belirtildi. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, bu durumun vergi kaybına yol açtığını ifade etti.

Rus ve Ukraynalılar ev alıp satıyor, kayıt dışı güzellik merkezleri açıyorlar

AESOB Başkanı Dere: "Birbirlerinden ev alıp satıyorlar. Konyaaltı'nda bazı sitelerin yüzde 90'ında ev sahibi Ukraynalılar ve Ruslar olmaya başladı"

"Antalya Vergi Dairesi ve Emlakçılar Odası denetim yaptılar, kapıda bizi karşılayan ya Rus ya Ukraynalı çıkmaya başladı"

"Vatandaşlık vererek satın alınan evlerde, kendileri birkaç gün kaldıktan sonra geri dönerken, bu evleri haftalık-aylık kiraya vermeye, otelcilik yapmaya başladılar"

ANTALYA - Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, Antalya'da yerleşik yaşayan yaklaşık 100 bin yabancıyı farklı mesleklerde görmeye başladıklarını belirterek, "Rus kadınlar, giyinmeyi kuşanmayı, kendilerine bakmayı çok seviyorlar. Bizim kuaförlerimizde normal bakımlarını yaptırırken, kendileri de artık kayıt dışı kuaför, güzellik, manikür, pedikür salonları açmaya başladılar" dedi.

Rus ve Ukraynalı vatandaşların kendi aralarında sosyal paylaşım ağları kurarak birçok iş dalında görünmeye başladıklarına dikkat çeken Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, "O gruplarla öncelikle emlakçılığa başladılar. Ev alıp ev satıyorlar. Kendi birbirlerinden alıp satıyorlar. Konyaaltı'nda bazı sitelerin yüzde 90'ında ev sahibi Ukrayna ve Rusyalılar olmaya başladı. Hatta güvenlik görevlisi ve yöneticiler de kendilerinden. Şu anda bizim Antalya Vergi Dairesi ve Emlakçılar Odası denetime başladı. Fakat sitelere giremediler, kapıda bizi karşılayan ya Rus ya Ukraynalı çıkmaya başladı" diye konuştu.

Dünyanın ve Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Antalya'da son dönemde yerleşik yaşamaya başlayan yabancı ülke vatandaşları sayısında artış yaşanmaya başladı. Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaştan kaçan her ülkenin vatandaşlar özellikle, Konyaaltı, Alanya, Kemer, Demre, Kaş, Gazipaşa ilçesinin yanı sıra Lara bölgesinde konutlar satın aldı. Sayıları 100 bini aşan bu yabancıların kentte olumlu etkisinin yanı sıra, olumsuz yönleri son dönemde gündeme gelmeye başladı.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, 2 yıldır devam eden Ukrayna-Rusya savaşından sonra Antalya'da birçok Rus ve Ukraynalının ev aldığını kaydetti.

Bu ülke vatandaşlarının zorunlu ikametgah süresinin uzatıldığını dile getiren Dere, "Çıkan kararla Ruslar, Ukraynalılar ve yabancılar 250 bin dolar vererek ev sahibi olup vatandaşlık aldılar. Şimdi hükümetimiz bunu 450 bin dolara çıkardı. Ama bununla birlikte birçok sıkıntılar meydana gelmeye başladı. Burada yaşayan Rus ve Ukraynalı vatandaşlar kendi aralarında sosyal paylaşım ağları kurarak birçok iş dalında görünmeye başladılar. O gruplarla öncelikle emlakçılığa başladılar. Ev alıp ev satıyorlar. Kendi birbirlerinden alıp satıyorlar. Konyaaltı'nda bazı sitelerin yüzde 90'ında ev sahibi Ukrayna ve Rusyalılar olmaya başladı. Hatta güvenlik görevlisi ve yöneticiler de kendilerinden. Bizim Emlakçılar Odamız bu konuyla ilgili ciddi bir kayıp yaşamaya başlayınca bizlere konuyu ilettiler. Bizim Antalya Vergi Dairesi Başkanlığımız ve Emlakçılar Odası Başkanlığımız birlikte iş birliğiyle birçok yerlere denetim yaptılar. Fakat sitelere dahi girip denetleyemediler çünkü kapıda bizi karşılayan ya Rus ya Ukraynalı çıkmaya başladı" dedi.

"Güzellik merkezleri açmaya başladılar"

Bakıldığı zaman yerleşik yaşayan yabancıları farklı mesleklerde görmeye başladıklarını ifade eden Dere, "Rus kadınlar, giyinmeyi kuşanmayı, kendilerine bakmayı çok seviyorlar. Bizim kuaförlerimizde normal bakımlarını yaptırırken, kendileri de artık kayıt dışı kuaförler, güzellik, manikür, pedikür salonları açmaya başladılar. Bunları biz Kuaförler Odamızın taleplerinden öğreniyoruz" şeklinde konuştu.

"Onlar da yapsınlar"

Yurt dışından gelen yolcu sayısı ile otelde kalan yolcu sayısı örtüşmediğine ve ciddi bir kaçağın olduğuna değinen Dere, "Bu kaçakların ana sebebi 250 bin dolara vatandaşlık vererek satın alınan evler. Kendileri birkaç gün kaldıktan sonra geri dönerken bu evleri haftalık-aylık kiraya vermeye başladılar. Otelcilik yapmaya başladılar. Bunlar vatandaş olarak vergi açabiliyorlar, şirket açabiliyorlar. Bizim derdimiz buradaki kayıt dışının kayıt altına alınmasıdır. Bunlar ne iş yaparsa bizim vatandaşımızın geçtiği kayıtlara girmesi gerekiyor. Onlar da alsınlar, yapsınlar. Onlar bunu yapmıyorlar, otellerin dışında evlerde konaklama yapıyorlar. Her şeyi yapmaya başladılar. 100 bine yakın yaşayan yabancı nüfus var. Alanya'da 30 bine yakın nüfus var. İşlerini kendi aralarında birbirlerine yaptırıyorlar" ifadelerini kullandı.