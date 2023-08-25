Rus ve Ukraynalı Berberlerin Yüksek Ücret Talepleri Tartışma Yaratıyor

TÜRKİYE Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkan Yardımcısı Şebnem Akman Balta, iş yeri açan yabancılarına ilişkin, Nasıl biz yabancı personel çalıştırırken çalışma izni almak için en az 10 Türk personele iş imkanı sağladıktan sonra yabancı personel alabiliyorsak; bu kişiler de Türk personel çalıştırmak zorunda olmalı dedi.

Savaştan kaçarak Antalya'ya gelen Rus ve Ukraynalılar, kentte geçimlerini sağlamak için çeşitli sektörlerde çalışıyor. Gayrimenkul sektörünün ardından berberlik hizmeti de vermeye başlayan bazı Rus ve Ukraynalılar, Antalya Berberler Esnaf ve Sanatkarları Odası'nın belirlediği resmi tarifenin 2 katından fazla ücret alıyor. Oda, 2023 yılı lüks sınıfta saç sakal tıraşı için 600 lira fiyat belirlerken; Rus ve Ukraynalı berberler ise 1200 ile 1500 lira arasında ücret talep ediyor. Bu berberlerin müşterilerinin büyük bölümünün ise kendi ülke vatandaşları olduğu kaydedildi. Berberlik yapan Rus ve Ukraynalıların, özellikle sosyal medyada çeşitli gruplarda reklam yaptıkları ve bu şekilde müşteri topladıkları belirlendi.

'AYNI ŞEKİLDE VERGİ DİLİMİNE DAHİL OLMALARI GEREKİR'

TÜGİAD Genel Başkan Yardımcısı Şebnem Akman Balta ise Türkiye'de oturum ve çalışma izni almış yabancıların ekonomiye katkı sağlamasında bir sorun olmadığını söyledi. Balta, Ülkemiz istihdam açısından zorlu bir süreçten geçerken; ülkemize gelmiş ve oturum ve çalışma izni almış kişilerin istihdama katkı sağlamaları, vergi dilimine aynı şekilde dahil olmaları gerekir. Nasıl biz yabancı personel çalıştırırken çalışma izni almak için en az 10 Türk personele iş imkanı sağladıktan sonra yabancı personel alabiliyorsak; bu kişiler de Türk personel çalıştırmak zorunda olmalı. 'Sponsorship' diye tanımlanan İngiltere veya Dubai gibi ülkelerde iş yapabilmek için belli şartları oluşturduktan sonra iş yeri açma imkanı sağlandığı gibi Türkiye'de de yabancı uyruklu yerleşik kişilere belirli şartlar uygulamalıyız. Sosyal medya denetimleri ve yine halkın sosyal farkındalığı ile yabancı uyruklu kişilerin iş yerlerinde fiş isteyerek veya ihbar yöntemi ile denetim sağlanmasına destek olmalıyız diye konuştu. (DHA)