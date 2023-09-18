Rus ve Çin Şirketleri Rusya'da Petrol Aktarma Tesisi Kuracak

Rus Birleşik Petrol ve Gaz Kimyasalları ile Çinli Xuan Yuan Endüstriyel Kalkınma şirketlerinin, Rusya'nın doğusunda petrol aktarma tesisi kuracakları bildirildi. Şirketlerin toplam 5 milyar yuan yatırım yapacakları belirtildi.

Rus Birleşik Petrol ve Gaz Kimyasalları ile Çinli Xuan Yuan Endüstriyel Kalkınma şirketlerinin, Rusya'nın doğusunda petrol aktarma tesisi kuracakları bildirildi.

Rus şirketi Roscongress'ten yapılan yazılı açıklamada, Rusya'da düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu kapsamında Birleşik Petrol ve Gaz Kimyasalları ile Xuan Yuan Endüstriyel Kalkınma şirketleri arasında anlaşma imzalandığı belirtildi.

Şirketlerin anlaşma kapsamında Rusya'nın doğusunda petrol aktarma tesisi inşa edecekleri bilgisine yer verilen açıklamada, iki şirketin projeye toplam 5 milyar yuan (yaklaşık 685 milyon dolar) yatırım yapacakları kaydedildi.

Açıklamada, Çin sınırı yakınlarındaki Rusya'nın Yahudi Özerk Bölgesi'nde inşa edileceği belirtilen tesisin, Çin'e yönelik petrol sevkiyatlarına önemli katkı sağlayacağı ifade edildi.