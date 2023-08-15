Rus Ural Petrolü Avrupa Birliği'nin Tavan Fiyatının Üzerinde İşlem Görüyor

Rus Ural petrolünün varil fiyatı, 15 Temmuz-14 Ağustos'ta Avrupa Birliği'nin uyguladığı tavan fiyatın üzerinde işlem görmeye devam etti. Rusya Maliye Bakanlığı verilerine göre, Ural petrolünün varil fiyatı ortalama 70,3 dolar olarak gerçekleşti.