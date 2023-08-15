Rus Ural Petrolü Avrupa Birliği'nin Tavan Fiyatının Üzerinde İşlem Görüyor
Ekonomi Haberleri
Rus Ural petrolünün varil fiyatı, 15 Temmuz-14 Ağustos'ta Avrupa Birliği'nin uyguladığı tavan fiyatın üzerinde işlem görmeye devam etti. Rusya Maliye Bakanlığı verilerine göre, Ural petrolünün varil fiyatı ortalama 70,3 dolar olarak gerçekleşti.
Rus Ural petrolünün varil fiyatı, 15 Temmuz-14 Ağustos'ta varil başına ortalama 70,3 dolarla Avrupa Birliği'nin uyguladığı tavan fiyatın üzerinde işlem görmeye devam etti.
Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, 15 Temmuz-14 Ağustos'ta izleme döneminde, Brent petrolün varil fiyatının 84,2 dolar olduğu belirtildi.
Açıklamada, söz konusu dönemde Ural petrolünün varilinin ise ortalama 70,3 dolardan satıldığı belirtildi.
Böylelikle Ural petrolü, Avrupa Birliği ülkelerinin Aralık 2022'de Rus petrolüne yönelik uygulamaya koyduğu varil başına 60 dolar tavan fiyatın üzerinde işlem görmeye devam etti.
Rusya Maliye Bakanlığı, 1 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Ural petrolünün ortalama varil fiyatının temmuzda 64,37 dolarla ilk kez Avrupa Birliği'nin uyguladığı 60 dolarlık tavan fiyatın üzerine çıktığını bildirmişti.