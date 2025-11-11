Rus-Türk İş İnsanları Birliği Başkanı Acay, kutuplaşan dünyada Türkiye'nin köprü görevi üstlenmesi gerektiğini söyledi Açıklaması

Rus- Türk İş İnsanları Birliği (RTİB) Başkanı Erdem Acay, dünyanın çift kutuplu bir hale dönüştüğünü belirterek, "Türkiye bu anlamda anlamlı bir noktada olacak. Jeopolitik konum olarak ikisinin arasında bir yerde yer alıyor. Köprü görevini görüp, buradan kendi çıkarımıza ne elde edebiliriz, ülkemizin ekonomisini geliştirmek için ne gerekiyor onu değerlendirmemiz gerekiyor." dedi.

Acay, İstanbul'da katıldığı Verona Avrasya Ekonomi Forumu'nda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, iki ülkenin ticaret hacminde 100 milyar dolara ulaşılması hedefi koyduğunu anımsatan Acay, "Bu hedefin doğrultusunda çok sayıda gelişme yaşanıyor. Bunun yanı sıra yaptırımlar, belirli sınırlamalar aslında Türk iş dünyası için Rusya'daki potansiyeli bir noktada yükseltiyor." ifadelerini kullandı.

Çin'in bu alanda rekabet yarattığını vurgulayan Acar, "Belirli sektörde Ruslar ve Türkler arasında da rekabet ortaya çıkmaya başladı. Farklı zorluklar, yeni avantajlar ve potansiyeller ortaya çıkarken, Türk iş dünyasının biraz daha ortak yatırımlara, ortak girişimlere odaklanması lazım. Yani bir çok Rus-Türk ortaklığı var. Bu bence iki taraflı olmalıdır. Sadece Rusya'da değil, Ruslarla Türkiye'de de karşılıklı bir yapıya gidilmesi gerekiyor." dedi.

Acay, karşılıklı güven gibi konuların ortaklıklarla aşılabildiğine işaret ederek, "Bizim rekabet ediyor olmamız gerekmiyor. Bizim de farklılaşıp beraber daha önemli şeyleri ve sadece Rusya'da değil farklı coğrafyalarda büyüterek geliştirmemiz gerekli diye düşünüyorum. O da bu potansiyeli ve ivmelenmeyi daha ileri götürecektir." diye konuştu.

"Bilgi eksikliği giderilmeli"

Türk iş dünyasının Rusya'da daha aktif olması gerektiğini anlatan Acay, "Daha girişimci olmamız lazım. Gıda, tekstil ve sağlık gibi yaptırıma tabi olmayan sektörler var ve dolayısıyla bir risk de yok. Bu sektörlerdeki firmalarımızda bile bir çekince görüyorum ve bunun aşılması gerekiyor." dedi.

Acay, bilgi eksikliğinin de giderilmesi gerektiğine işaret ederek, "Gümrük koduna bakarak hangi ürünlere yaptırım olduğu, listelere bakıp hangi şirkette problem var bunu görüp alternatif kanallarla, alternatif ürünlerle işbirliğinizi, tedarikinizi, işinizi devam ettiriyor olmanız lazım." ifadesini kullandı.

Belirli sorunların aşıldığını vurgulayan Acay, "Bence bizim bu kutuplaşan dünyada kendi pazarımızı büyüterek, hızı da artırarak ilerliyor olmamız lazım. Girişimcilik adı üstünde, girişmek gerekiyor." dedi.

Kutuplaşan dünyada yeni fırsatlar

Sovyetler Birliği döneminin ardından dünyanın ABD ve Avrupa Birliğinin hegemonyasına girdiğini anlatan Acay, "Şimdi baktığınızda diğer tarafta BRICS oluşumu var. BRICS oluşumu olarak da bir Çin-Rusya realitesi var. Yani burası çok ciddi bir güç haline gelmeye başladı. Çin özellikle dünyadaki reel üretiminin yüzde 40'ını, fiziki üretiminin yüzde 40'ını yapıyor." diye konuştu.

Çin'in parasal rezerviyle ciddi bir güç haline geldiğini belirten Acay, "Dünya bundan sonra iki kutupla devam edecek. Bu iki kutup nasıl şekillenecek onu bize zaman gösterecek. ABD ile Avrupa arasında belirli sorunlar olduğunu görüyoruz. Rusya, Çin'in yanı sıra 1,3 milyar üzerinde nüfusuyla Hindistan, 300 milyonluk Endonezya var. Brezilya ve diğer ülkelere de baktığınızda bu tarafta da çok farklı bir oluşum, daha çok katılımlı iki kutup oluşacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu çift kutuplu dünyada Türkiye'nin ayrı bir öneme sahip olacağını vurgulayan Acay, "Türkiye bu anlamda anlamlı bir noktada olacak. Jeopolitik konum olarak ikisinin arasında bir yerde yer alıyor. Köprü görevini görüp, buradan kendi çıkarımıza ne elde edebiliriz, ülkemizin ekonomisini geliştirmek için ne gerekiyor onu değerlendirmemiz gerekiyor." dedi.

Acay, ekonomide her şeyin temelinde reel üretimin yer aldığına işaret ederek, diğer unsurların bu üretimin üzerine inşa edildiğini söyledi.

Türkiye ve Rusya'nın iki taraflı reel üretime odaklanmak zorunda olduğunu anlatan Acay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunun üzerine, yazılım, değer, hizmet, hangi sektörler geliyorsa, dijital teknolojiler, yapay zeka, otomasyon, bunların hepsi için altta bir platforma ihtiyacınız var. Dolayısıyla o platformdan başlayıp yukarıya doğru her alanda işbirlikleri artarak devam eder. Türk ve Rus ekonomileri birbirlerini tamamlıyorlar. Biz Rusya ile geçmişte de her zaman için yakın ilişkiler içinde olmuşuz. Cumhuriyetin kurulmasından itibaren bu süreçleri çok ciddi şekilde desteklemişler. Bunun üstüne neler daha fazla konulabilir? Gıda, tarım, enerji zaten bunlar giden konular. Biraz daha teknolojik üretim ve diğer katma değeri yüksek şeylerde karşılıklı işbirliklerini artırmak gerekiyor. Biz bunun için elimizden geleni yapıyoruz."