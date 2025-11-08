Haberler

Rus Sanayici ve Girişimciler Birliği Başkanı'ndan Türkiye Açıklamaları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Sanayici ve Girişimciler Birliği Başkanı Aleksandr Şohin, Türk-Rus ilişkilerinin potansiyelinin tam olarak kullanılamadığını belirtti. Türkiye'nin, Ruslar için önemli bir ekonomi ortağı olduğunu vurguladı.

Rusya Sanayici ve Girişimciler Birliği (RSPP) Başkanı Aleksandr Şohin, Rusların Türkiye'yi sevdiğini belirterek, "Ruslar, Türkiye'de kendilerini rahat hissediyor ancak iş ilişkilerine gelince, ilişkilerimizin potansiyelini tam olarak kullanamıyoruz." dedi.

Şohin, İstanbul'da katıldığı Verona Avrasya Ekonomi Forumu kapsamında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Rusya'nın önemli komşuları arasında yer aldığını vurgulayan Şohin, "Bazı durumlarda rakip olsak da Türkiye ekonomik ortağımız olarak öne çıkıyor. Rusların yurt dışındaki otel rezervasyonlarının yarısından fazlası Türkiye'de yapılıyor ve Rusya büyük bir ülke. İnsanlar Türkiye'yi seviyor." diye konuştu.

Rusya ile Türkiye arasındaki ticari işbirliğinin daha da geliştirilebileceğinin altını çizen Şohin, "Ruslar, Türkiye'de kendilerini rahat hissediyor ancak iş ilişkilerine gelince, ilişkilerimizin potansiyelini tam olarak kullanamıyoruz." yorumunu yaptı.

Şohin, iki ülke ilişkilerinin zorluklara rağmen başarılı bir şekilde geliştiğine dikkati çekerken "Son zamanlarda zorlu dönemler olsa da RSPP olarak Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

"Türkiye'nin Rusya'daki projelerinin sonuçlarını görüyoruz"

İki ülke arasında ekonomik ilişkilerin daha da güçlenmesi için atılması gereken adımlara ilişkin konuşan Şohin, "'Rusya-Türkiye Üst Düzey İşbirliği Konseyi nezdinde uygun çalışma grupları kurmak ve en önemlisi, her iki ülkedeki iş ortamını olabildiğince netleştirmek gerekiyor. Sonuçta, vergi ve yatırım mekanizmaları gibi konularda işleyişimiz biraz farklı." dedi.

Rus ve Türk girişimcilere iki ülkenin de destek vermesi gerektiğini belirten Şohin, "Rus ya da Türk olsun, girişimcilerin Türkiye veya Rusya'ya geldiklerinde hemen iş hayatına girebilmelerini, hangi kapıları çalacaklarını bilmelerini, federal ve bölgesel yetkililerle nasıl çalışacaklarını anlamalarını sağlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Şohin, bu amaçla, bölgesel ve yatırım çekme ajansları ile kalkınma şirketlerini kullandıklarına işaret ederek, "Rusya Bölgesel Ajanslar Birliğinin denetim kurulu başkanlığını da yapıyorum ve temel olarak işimiz budur. Elbette, Türkiye'nin Rusya'daki projelerinin sonuçlarını görüyoruz. İnşaat şirketleri çok aktif." diye konuştu.

İstanbul Havalimanı'nın da Ruslar tarafından sıklıkla kullanıldığını belirten Şohin, "Şu anda, Avrupa'ya direkt uçuş olmadığı için bu havaalanını aynı zamanda aktarma merkezi olarak kullanıyoruz. Bence her Rus girişimci, yeni İstanbul Havalimanı'nı tanıyordur." dedi.

İki ülke arasındaki güçlü ilişkileri desteklediklerini vurgulayan Şohin, "İlişkiler biraz sarsıldığında, küçük engelleri nasıl aşacağınızı bildiğimiz için uzun vadeli ilişkiler kurmak daha kolay hale geliyor." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti

Parfüm deposunda büyük yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Narin Güran cinayetinde sessizlik bozuldu! Amca Salim Güran cezaevinden konuştu

Narin cinayetinde sessizlik bozuldu! Amca cezaevinden konuştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı

Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber

Yeşilçam'ın efsanesinden kötü haber: Hastalığını ilk kez açıkladı
Fenerbahçe, taraftarı delirten o hakem için UEFA'ya gidiyor

Fenerbahçe taraftarını delirten isim için harekete geçti
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı

Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı
Volkan Demirel Gençlerbirliği'nde 2. maçına çıktı! İşte sonuç

Yeni takımında 2. maçına çıktı! İşte sonuç
Arda Güler'e Real Madrid'den büyük onur

Arda'ya Real Madrid'den büyük onur
Vatandaşı kandıran engelli pazarcı için savcılık harekete geçti

Türkiye'nin gündemine oturan pazarcı asıl şimdi yandı
Müge Boz yasta: Aile büyüğüne duygusal veda

Müge Boz'dan duygusal veda! Acısını sevenleriyle paylaştı
Yüzlerce kişi sabaha kadar dualar edip zikir çekti, sönmeyen ateş söndü

Mucize gibi olay! Kendi kendine yanan ateş dualarla söndü
12 yaşında direksiyon başına geçti, bir aileyi paramparça etti

12 yaşında direksiyon başına geçti, bir aileyi paramparça etti
3 ödeme şirketinin faaliyet izni iptal edildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 şirketin faaliyet izni iptal edildi
İstanbul'un göbeğinde iş insanına dayak! O anlar kamerada

İstanbul'un göbeğinde iş insanına dayak! O anlar kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.