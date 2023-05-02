Rus petrol şirketi Lukoil'in net karı yüzde 22 azaldı

Rus petrol şirketi Lukoil'in net karı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 azalarak 104 milyar rubleye (yaklaşık 1,3 milyar dolar) düştü.