Rus petrol şirketi Lukoil'in net karı yüzde 22 azaldı
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Rus petrol şirketi Lukoil'in net karı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 azalarak 104 milyar rubleye (yaklaşık 1,3 milyar dolar) düştü.
Rus petrol şirketi Lukoil'in net karı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 azalarak 104 milyar rubleye (yaklaşık 1,3 milyar dolar) düştü.
Lukoil'den yapılan açıklamada, şirket gelirlerinin yılın ilk çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 37 azalarak 455 milyar rubleye gerilediği belirtildi.
Söz konusu dönemde şirketin net karının da yüzde 22 azalarak 104 milyar rubleye gerilediği bilgisine yer verilen açıklamada, düşüşlerin nedenine ilişkin değerlendirme yapılmadı.
Lukoil, Rosneft'in ardından Rusya'nın en büyük ikinci petrol şirketi konumunda bulunuyor.