Rus parlamentosu Nabiullina'nın Rusya Merkez Bankası Başkanlığı'nın uzatılmasını destekledi - Haberler

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Rus parlamentosu Nabiullina'nın Rusya Merkez Bankası Başkanlığı'nın uzatılmasını destekledi

AA - Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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Rus parlamentosu Nabiullina'nın Rusya Merkez Bankası Başkanlığı'nın uzatılmasını destekledi

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina'nın görev süresinin 5 yıl daha uzatılmasını onayladı.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina'nın görev süresinin 5 yıl daha uzatılmasını onayladı.

Duma'da yapılan oylamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Nabiullina'nın 5 yıl daha Rusya Merkez Bankası Başkanlığı görevinde bulunmasına yönelik teklifi onaylandı.

2013'ten bu yana Rusya Merkez Bankası Başkanlığı görevini yürüten Nabiullina, Putin'in ekonomi alanında en çok güvendiği isimlerin başında geliyor.

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AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi

Rusya Merkez Bankası, Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Rus, Ekonomi, Haberler

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