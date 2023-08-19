Rus Hava Yolu Şirketleri Uçaklarını Frensiz Uçuracak

Rus hava yolu şirketleri, yaptırımlar nedeniyle uçaklarına bakım hizmeti sağlayamadığı ve yedek parça temin edemediği için uçaklarını frensiz uçurmayı planlıyor. Aeroflot'un filosundaki bazı uçaklar, yedek parça elde etmek için kasıtlı olarak parçalanmıştı.

Rusya, Ukrayna'ya karşı yürüttüğü işgal girişimini başlattığı zamandan bu yana başta Avrupa olmak üzere birçok ülke tarafından ciddi kınamalara, yaptırımlara ve ambargolara maruz kaldı. Pek çok sektörde Ruslar için bu durumun faturası giderek ağırlaşıyor.

Bu yaptırımlardan muzdarip olan alanlardan biri de havacılık. Fakat Rus hava yolu şirketleri, bu ağır yaptırımların üstesinden gelmek için ilginç ve riskli yöntemlere başvuruyor. İşte konun detayları…

Rus hava yolu uçaklarını frensiz uçuracak!

Birçok ülkenin uyguladığı yaptırımlar, Rus hava yolu şirketlerinin uçaklarına bakım hizmeti sağlamasına ve yedek parça tedarik etmesine mani oluyor. Havacılığın çok ehemmiyetli stratejik sektörlerden biri haline geldiği günümüzde Ruslar, bu duruma çözüm bulmak ve uçaklarını uçurmak için ilginç ve bir o kadar da riskli yollara başvuruyorlar.

Rus hava yolu şirketi Aeroflot'un, uçucu personeli emniyet sorunlarının raporlanmaması hususunda uyardığı ve filosundaki bazı sağlam uçakları yedek parça elde etmek için kasıtlı olarak parçaladığı daha önceden basında yer aldı.

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Aeroflot'un filosunda ch-aviation.com verilerine göre toplam 295 uçak mevcut. Bu uçakların 217 tanesini Boeing ve Airbus üretimi muhtelif tipte uçaklar oluşturuyor. Filosundaki uçakların dağılımı bu şekilde olan şirket, ülkedeki seyahat talebinde yaşanan büyük yoğunluğa karşın yeni uçak satın alamıyor.

Yedek parça tedarikinin yanı sıra uçakların bakım hizmetlerinin sağlanamamasından ötürü de uçakların büyük çoğunluğu uçuşa elverişsiz hale geliyor. Bu durum şirketi çıkmaza sokmasının yanında ilginç alternatifler üretmesine de sebebiyet veriyor.

Geçtiğimiz günlerde Rus basınında çıkan haberlere göre Rusya'nın ulusal hava yolu şirketi Aeroflot, filosundaki Airbus ve Boeing üretimi uçakların kullanım ömrünü doldurmuş frenlerini yaptırımlar yüzünden yaşanan yedek parça tedarik sorunundan dolayı revize edemiyor.

Bu sebeplerden ötürü Rus şirket kritik bir kararla filosundaki bir Airbus A330, beş Boeing 777, iki Airbus A321 ve bir tane Airbus A320 tipi uçak olmak üzere toplam da dokuz uçağını fren kullanmadan uçurmaya karar verdi.

Şirketin aldığı yeni karar doğrultusunda hava yolu yönetimi, uçakları yerde durdurmak için pilotlara thrust revese sistemini kullanmalarını önerdi. Thrust reverse kullanımı esnasında uçak sağa-sola sapma eğilimi gösterebileceğinden dolayı özellikle uçağın yandan rüzgara maruz kaldığı durumlarda ıslak bir piste inilirken dikkatli olunması gerektiği bildirildi. Ayrıca şirket, pilotlara uçakların pistten çıkma ihtimaline karşı ihtar verdi.

Thrust reverse sistemi nedir, nasıl çalışır?

Thrust reverse sistemini kısa ve kabaca tanımlayacak olursak motor freni diyebiliriz. Motorlar, normal çalışma pozisyonunda uçağa ileriye doğru gitmesi için gerekli olan itki kuvvetini sağlar. Genelde uçaklarda bu sistem çalışırken motor kaportasının orta kısmı açılır.

Bununla birlikte motorun arka tarafından hava çıkışını içerideki kapaklar engeller. Böylece arka taraftan çıkmayan hava, uçağın gidiş yönün tersine bir kuvvet oluşturacak biçimde motor kaportasının açılan kısmından öne doğru tahliye olur.

Bu sistem diğer fren sistemleriyle eş zamanlı olarak normal uçuşlarda iniş esnasında nerdeyse her zaman aktiftir. Thrust reverse sistemi sayesinde bazı uçaklar yerde geri geri de gidebilmektedir.

Havacılıkta emniyet ve güvenlik öncelik sırasında her zaman en öndedir. Lakin bunun gerekliliklerinin hakkıyla sağlanabilmesinin yolu, onca tecrübenin ardından hazırlanmış prosedürlere harfiyen uymak, uçakların uçabilirlik gereksinimlerine uygun olarak hazırlanmış minimum ekipman listelerindeki ekipmanları eksiksiz sağlamak ve bakımlarını düzgün biçimde yapmaktan geçiyor.