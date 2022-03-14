Rus hava yolu şirketleri kiralık uçakları Rusya'da tescil edebilecek - Haberler

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Rus hava yolu şirketleri kiralık uçakları Rusya'da tescil edebilecek

AA - Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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Rus hava yolu şirketleri kiralık uçakları Rusya'da tescil edebilecek

Rus hava yolu şirketleri tarafından kiralanan yabancı uçakların, söz konusu şirketlerin malı olarak Rusya'da tescil edilebilmesine izin verildi.

Rus hava yolu şirketleri tarafından kiralanan yabancı uçakların, söz konusu şirketlerin malı olarak Rusya'da tescil edilebilmesine izin verildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle, Ukrayna savaşı nedeniyle sorunlar yaşayan Rus hava yolu şirketlerine çeşitli haklar tanındı.

Buna göre, Rus hava yolu şirketleri tarafından kiralanan yabancı uçaklar, söz konusu şirketlerin malı olarak Rusya'da tescil edebilecekler ve Rusya içerisinde kullanılabilecekler.

Batılı şirketlerin Rus uçaklarına el koyma riski nedeniyle Rusya'da bazı hava yolu ve tur şirketleri uluslararası uçuşlarını durdurmuştu.

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi

Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Rusya, Rus, Ekonomi, Haberler

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